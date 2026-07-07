Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628, con elenchi disponibili in diverse province. In molte aree le GaE sono ormai vuote per numerose classi di concorso, mentre in altre restano ancora ricche, soprattutto per infanzia e primaria. Le graduatorie sono utili per assegnazioni di ruolo e supplenze, coinvolgendo circa il 50% dei posti disponibili. La pubblicazione riguarda sia gli elenchi aggiornati sia quelli con disponibilità ridotte.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. La Spezia – nelle GAE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di questa Provincia non vi sono aspiranti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie [Aggiornato con nuovo file Abruzzo]; Elenchi regionali, di fatto sono le nuove Gae: ecco perchè; GaE 2026/2028 pubblicate: a cosa servono e dove consultarle; Immissioni in ruolo docenti per il 2026/2027: TFA, GPS ed elenchi.

Immissioni in ruolo 2026/27: Ecco l’ordine delle assunzioni e il cronoprogramma [ALLEGATO A]Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato il 26 giugno, alle organizzazioni sindacali la bozza dell’Allegato A, il documento che contiene le istruzioni operative che gli Uffici scolastic ... msn.com

GPS 2026, 150 preferenze e scioglimento della riserva, ecco cosa fare – Rivedi la DirettaTante le scadenze da tenere d’occhio per i docenti, a partire da quelle legate alle Gae (Graduatorie ad esaurimento) e le Gps (Graduatorie per le supplenze). Ma si avvicina anche l’appuntamento con le ... tecnicadellascuola.it