Governo Trump su Meloni | Ha fatto un errore rifiutare di aiutarci Commissione Covid Giuseppe Conte scrive alle Camere | news in diretta

Donald Trump ha criticato la premier italiana, affermando che ha commesso un errore rifiutando di offrire supporto agli Stati Uniti. Nelle stesse ore, la Commissione Covid ha inviato una comunicazione alle Camere, con aggiornamenti in tempo reale. Domani, i leader dei due paesi si incontreranno al vertice Nato di Ankara. La discussione si concentra sulle posizioni assunte dalla premier e le dichiarazioni di Trump durante un evento pubblico.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump, che ad Ankara ha ribadito: "Si è rifiutata di aiutarci". Nelle prossime ore i due leader si incontreranno al vertice Nato di Ankara. Prosegue lo scontro tra Giuseppe Conte e FdI in Commissione Covid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meloni la pensa come Trump, e ha fatto un grave errore di calcolo… - Lintervista a ...

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