Gli ottant’anni di Cna Passione stile eleganza | La bellezza del saper fare
Una serata di festa per gli ottant’anni di Cna, con due eventi che hanno unito passione, eleganza e creatività. La manifestazione ha visto musica dal vivo, esposizioni e interventi che hanno ripercorso i settant’anni di attività, sottolineando il valore del saper fare. La serata ha coinvolto un pubblico vario, tra espositori, artigiani e cittadini, in un clima di festa e riflessione sulla storia e il futuro dell’associazione.
Due eventi e una sola passione, capace di dare vitalità a una serata ricca di eleganza, creatività, musica, ma anche di riflessione sulla propria storia e sul futuro. La tradizionale sfilata organizzata da Cna Federmoda e Cna Area Delta, intitolata quest’anno ’ Passione e Stile ’, si è intrecciata con il percorso di celebrazione degli ottant’anni di Cna Ferrara: due eventi distinti, uniti dal filo conduttore del saper fare artigiano. Ad aprire la serata è stato il presidente di Cna Area Delta, Dario Guidi. "Quella che vedrete sfilare – le sue parole –, è la bellezza del saper fare. La nostra ambizione è che in ogni abito si racconti il lavoro degli artigiani della nostra associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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