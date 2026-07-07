Gli asili e i centri estivi affrontano temperature elevate che rendono difficile la vita di bambini e educatori. Le aule sono già calde all'apertura, e i condizionatori, se presenti, risultano insufficienti per raffreddare gli ambienti. La situazione si verifica in diverse strutture, con un aumento delle ondate di calore che peggiorano le condizioni. La mancanza di interventi efficaci e di sistemi di raffreddamento adeguati evidenzia la difficoltà di gestire le alte temperature in questi spazi.

Milano, 7 luglio 2026 – Aule roventi già in apertura, mini condizionatori (quando ci sono) che fanno del loro meglio ma poco possono contro le sempre più frequenti ondate di calore, educatrici costrette a inventarsi di tutto per trovare attività e giochi adatti all’età e all’ambiente, con temperature esterne che superano i 37 gradi e spazi interni dal clima infernale. Questo il quadro che sempre più spesso si vive nei nidi e nelle scuole dell’infanzia milanesi, sia durante la frequenza “regolare” (conclusa con il mese di giugno) che – a maggior ragione – nelle strutture cittadine che ospitano centri estivi (che andranno avanti fino alla fine di luglio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli asili e centri estivi? Sono un forno. La vita (impossibile) di bambini ed educatrici: “Subito interventi per le ondate di calore”

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