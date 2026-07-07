Un giovane ha dichiarato di aver avuto rapporti con la vittima tra il 10 e l’11 agosto, durante un interrogatorio durato otto ore. Ha descritto con dettagli le giornate trascorse con la ragazza, senza riferire tensioni o conflitti nei giorni prima del delitto avvenuto il 13 agosto 2007. La conversazione si è concentrata sui momenti condivisi e su aspetti personali, senza che emergessero elementi che indicassero una premeditazione o un movente chiaro.

Nella lunga conversazione di 8 ore, il giovane ricostruì con precisione le giornate trascorse con Chiara, soffermandosi anche sui dettagli più personali Nei giorni precedenti al delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, nulla lasciava presagire tensioni tra la vittima e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il primo interrogatorio di Alberto Stasi: "Io e Chiara Poggi abbiamo fatto l’amore tra il 10 e l’11 agosto"

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Garlasco, le prime ore di Alberto Stasi fuori dal carcere - Vita in diretta 15/06/2026

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