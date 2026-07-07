La Regione ha approvato all’unanimità una mozione che impegna le istituzioni a proteggere il ruolo industriale, occupazionale e territoriale di un istituto di credito. La mozione invita a un’azione coordinata con soggetti economici, sociali e enti locali, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio e le attività dell’istituto. La decisione è stata presa durante una riunione regionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle misure previste.

FIRENZE – “ Assumere un’iniziativa istituzionale, coordinata con i soggetti economici e sociali e gli enti territoriali interessati, finalizzata a definire una piattaforma condivisa da portare all’attenzione del “governo e degli attori coinvolti nell’operazione, fondata sulla tutela dell’interesse regionale, sulla salvaguardia di Banca Monte dei Paschi di Siena e sulla continuità del rapporto tra credito, famiglie, imprese e comunità locali”. Questo uno degli impegni chiesti alla giunta regionale nella mozione su prospettive, salvaguardia del ruolo industriale, occupazionale e territoriale del Monte dei Paschi di Siena. L’atto è stato... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Futuro Mps, sì unanime in Regione alla mozione su salvaguardia del ruolo industriale, occupazionale e territoriale

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