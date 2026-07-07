Futuro di Universo beach | summit il 14 luglio

Tempo di lettura: < 1 minuto Il futuro di Universo Beach si deciderà il 14 luglio, quando nel cantiere è in programma l’incontro tra impresa, Comune di Salerno e Collegio tecnico consultivo. Un appuntamento che si preannuncia decisivo: dovrebbe essere l’ultimo tentativo per conciliare le posizioni e chiudere la fase di stallo che ha portato alla sospensione dei lavori. Entro quella data arriveranno sul tavolo anche i risultati dei carotaggi e delle analisi condotte nei giorni scorsi da Arpac e Asl, chiamate a verificare le contestazioni che oggi contrappongono l’amministrazione al Consorzio Infratech, vincitore della gara d’appalto. Al centro del confronto c’è la presunta violazione del capitolato: secondo il Comune, l’impresa non si sarebbe attenuta ai parametri previsti sulla granulometria della sabbia utilizzata nel ripascimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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