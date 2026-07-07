Il 7 luglio 2026 andranno in onda tre serie tv turche: Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia. Le trasmissioni sono programmate a partire dalle 14 e rappresentano aggiornamenti quotidiani per gli appassionati dei rispettivi titoli. Non sono previste variazioni o interruzioni nella programmazione di questa giornata.

Proseguirà martedì 7 luglio 2026 l'appuntamento quotidiano con Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia, le tre serie tv turche in onda dalle 14.10 alle 18.45 su Canale 5. Un pomeriggio turco che sta ottenendo ottimi ascolti facendo compagnia al pubblico durante questa torrida estate. Prima di scoprire cosa ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit ha fatto seguire Yildiz cercando la scusa giusta per chiedere l'affidamento del figlio. Sahika ha invitato anche Yildiz, Kerim e Halit alla festa per Kaya per infastidire Ender. A Far Away Nare ha perso il bambino, Sadakat è furiosa per la foto in cui è abbracciata a Sahin che è corso da Ozkan che avrebbe mostrato questa foto alla donna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni del 7 luglio

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