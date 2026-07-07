Forbidden fruit 4 replica puntata 7 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna alla festa a sorpresa di Kaya, Zehra e Mert parlano degli investimenti, Kerim nota la confidenza improvvisa tra loro e si insospettisce, Halit sembra sempre più gentile con Yildiz e Nahil si mostra socievole con quest’ultima. Intanto, Ender insiste con Caner per fargli chiamare Emir e chiedergli informazioni sulla festa, sugli invitati e su ciò che accade. Alla festa, Yildiz è sempre più a disagio per il comportamento freddo di Erim, che arriva a urtarla con rabbia e a rovesciarle addosso un drink. Halit rimprovera Erim. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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