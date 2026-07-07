Forbidden fruit 4 replica puntata 7 luglio in streaming | Video Mediaset
Il 7 luglio va in onda in streaming la settima puntata di Forbidden fruit 4. Durante la festa a sorpresa di Kaya, Zehra e Mert discutono di investimenti. Kerim si insospettisce per la confidenza tra loro. Halit si mostra più gentile con Yildiz, mentre Nahil si comporta in modo socievole con quest’ultima.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna alla festa a sorpresa di Kaya, Zehra e Mert parlano degli investimenti, Kerim nota la confidenza improvvisa tra loro e si insospettisce, Halit sembra sempre più gentile con Yildiz e Nahil si mostra socievole con quest’ultima. Intanto, Ender insiste con Caner per fargli chiamare Emir e chiedergli informazioni sulla festa, sugli invitati e su ciò che accade. Alla festa, Yildiz è sempre più a disagio per il comportamento freddo di Erim, che arriva a urtarla con rabbia e a rovesciarle addosso un drink. Halit rimprovera Erim. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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