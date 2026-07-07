Fiumicino colpo da un milione di euro | rubati bagagli di lusso con orologi e gioielli

Da ilfaroonline.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiumicino, 7 luglio 2026 – Un furto da un milione di euro all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. A finire nel mirino dei ladri è stata una coppia di turisti americani, di 40 e 42 anni, derubata al Terminal 3 mentre si trovava davanti allo sportello del tax refund, poco prima di ripartire per gli Stati Uniti. La notizia, anticipata da Repubblica, è stata poi confermata da RomaToday. Il colpo risale allo scorso 2 giugno, ma non era stato inizialmente divulgato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dalla Polaria, i due viaggiatori stavano completando le procedure per ottenere il rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati durante il soggiorno romano. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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