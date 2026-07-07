Filming Italy il cinema incontra l’arte | le masterclass arrivano gratis online

Dal 7 luglio 2026, sono disponibili gratuitamente su MYmovies i video delle masterclass della nona edizione di Filming Italy: il cinema incontra l’arte. Le sessioni, registrate durante l’evento, uniscono il cinema internazionale al patrimonio storico e archeologico della capitale. La piattaforma permette di accedere on demand a incontri esclusivi con professionisti del settore, in un progetto digitale che valorizza il legame tra cinema e arte.

Il grande cinema internazionale si unisce al patrimonio storico e archeologico della Capitale in un progetto digitale unico nel suo genere. A partire dal 7 luglio 2026, sono disponibili gratuitamente e on demand sulla piattaforma di MYmovies i video-incontri esclusivi della nona edizione di Filming Italy: il cinema incontra l’arte. Le esclusive masterclass, tenutesi nei giorni scorsi a Roma in cornici monumentali dal fascino mozzafiato come l’Ara Pacis e il Pronao del Pantheon, si aprono finalmente al grande pubblico della rete, offrendo la possibilità di assistere a dibattiti di altissimo livello con star italiane e icone di Hollywood. Il... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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POPOLIZIO SI RACCONTA: TRA RONCONI, IL CINEMA, LE PAURE E LE SCELTE CHE HANNO CAMBIATO LA SUA VITA

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