Fifa-Balogun | dagli Stati Uniti di Pochettino agli arbitri perché hanno perso proprio tutti
Gli Stati Uniti sono stati sconfitti a Seattle, interrompendo una possibile escalation legata a un caso che avrebbe avuto risvolti importanti se fosse finito con una vittoria, anche grazie a un gol di Balogun, che però non era presente come se fosse squalificato. La vicenda coinvolge anche la FIFA e gli arbitri, evidenziando un risultato che ha evitato il peggior scenario per le parti coinvolte.
Hanno perso tutti con questa storiaccia. Perdono a Seattle gli Stati Uniti, sgonfiando così un caso che sarebbe diventato enorme e insostenibile se avessero vinto, magari con gol di Balogun (assente come se fosse squalificato). Perde Pochettino che si sta ancora chiedendo quanto la sua squadra abbia pagato psicologicamente l’interventismo presidenziale. Perde il Mondiale che spezza un’avventura entusiasmante con una evitabilissima crisi di credibilità. Perdono involontariamente anche gli arbitri, quantomeno l’occasione di farsi sentire: perché quando un Trump senza controllo, per spiegare la sua ingerenza, dice che l’arbitro Claus “era... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Caso Balogun, Trump telefona e Infantino compromette la Fifa.
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