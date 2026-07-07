Fifa-Balogun | dagli Stati Uniti di Pochettino agli arbitri perché hanno perso proprio tutti

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Stati Uniti sono stati sconfitti a Seattle, interrompendo una possibile escalation legata a un caso che avrebbe avuto risvolti importanti se fosse finito con una vittoria, anche grazie a un gol di Balogun, che però non era presente come se fosse squalificato. La vicenda coinvolge anche la FIFA e gli arbitri, evidenziando un risultato che ha evitato il peggior scenario per le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Hanno perso tutti con questa storiaccia. Perdono a Seattle gli Stati Uniti, sgonfiando così un caso che sarebbe diventato enorme e insostenibile se avessero vinto, magari con gol di Balogun (assente come se fosse squalificato). Perde Pochettino che si sta ancora chiedendo quanto la sua squadra abbia pagato psicologicamente l’interventismo presidenziale. Perde il Mondiale che spezza un’avventura entusiasmante con una evitabilissima crisi di credibilità. Perdono involontariamente anche gli arbitri, quantomeno l’occasione di farsi sentire: perché quando un Trump senza controllo, per spiegare la sua ingerenza, dice che l’arbitro Claus “era... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fifa balogun dagli stati uniti di pochettino agli arbitri perch233 hanno perso proprio tutti
© Gazzetta.it - Fifa-Balogun: dagli Stati Uniti di Pochettino agli arbitri, perché hanno perso proprio tutti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caso Balogun, Trump telefona e Infantino compromette la Fifa.

Video Caso Balogun, Trump telefona e Infantino compromette la Fifa.

Notizie e thread social correlati

Stati Uniti Bosnia 2-0: Pochettino vola agli ottavi! Decisivi Balogun e Tillman, ma VAR protagonista con l’espulsione dell’attaccante. Cos’è successoNegli ottavi di finale dei Mondiali 2026, gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia 2-0.

Stati Uniti-Paraguay, le ultime: Pochettino con Balogun, Sanabria guida i sudamericaniIl commissario tecnico degli Stati Uniti ha annunciato che Balogun sarà impiegato in attacco, mentre Sanabria guida la squadra del Paraguay.

Temi più discussi: Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena; La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun ai Mondiali; FIFA autorizza Balogun al Mondiale dopo chiamata Trump; Trump chiama Infantino, la Fifa grazia il bomber Usa Balogun.

fifa balogun fifa balogun dagli statiInfantino, Trump e il caso Balogun: gli eurodeputati contro il presidente FIFAUn gruppo di eurodeputati ha scritto una lettera indirizzata alle federazioni calcistiche dell’Ue in cui le esortano a chiedere un’indagine volta ad accertare se il presidente della FIFA Gianni ... lapresse.it

fifa balogun fifa balogun dagli statiCaso Balogun, lettera degli eurodeputati: Indagare sul presidente Fifa Gianni InfantinoUn gruppo di eurodeputati ha chiesto alle Federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla Fifa per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web