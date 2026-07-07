Fifa-Balogun | dagli Stati Uniti di Pochettino agli arbitri perché hanno perso proprio tutti

Notizia in breve

Gli Stati Uniti sono stati sconfitti a Seattle, interrompendo una possibile escalation legata a un caso che avrebbe avuto risvolti importanti se fosse finito con una vittoria, anche grazie a un gol di Balogun, che però non era presente come se fosse squalificato. La vicenda coinvolge anche la FIFA e gli arbitri, evidenziando un risultato che ha evitato il peggior scenario per le parti coinvolte.