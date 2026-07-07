FestivalFlorio 2026 chiude con Giovanni Allevi e oltre 3.000 persone alla Marina di Favignana con un concerto tra musica e parole

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il FestivalFlorio 2026 si è concluso con un concerto di Giovanni Allevi alla Marina di Favignana, davanti a più di 3.000 persone. Durante lo spettacolo, il musicista ha alternato brani musicali a momenti di parole. La serata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, che ha riempito la zona portuale dell’isola. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato visitatori da diverse regioni.

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.Favignana saluta con una grande emozione la XIV edizione del FestivalFlorio, che dal 28 giugno al 5 luglio 2026 ha trasformato ancora una volta le Isole Egadi in un palcoscenico diffuso di musica, teatro, letteratura, divulgazione, memoria e incontro. A chiudere il festival, nella serata del 5 luglio, è stato Giovanni Allevi con Armonie Invisibili, evento speciale nella suggestiva cornice della Marina di Favignana, davanti a un pubblico di oltre 3.000 persone. Una partecipazione straordinaria che conferma la forza evocativa del progetto e la crescente centralità del FestivalFlorio nel panorama culturale siciliano e nazionale. Guidato sul palco dal direttore artistico Giuseppe Scorzelli, Allevi ha alternato musica e parola, trasformando il concerto in un intenso racconto umano e filosofico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Festival Florio 2026 chiude con Giovanni Allevi

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