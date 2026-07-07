Il FestivalFlorio 2026 si è concluso con un concerto di Giovanni Allevi alla Marina di Favignana, davanti a più di 3.000 persone. Durante lo spettacolo, il musicista ha alternato brani musicali a momenti di parole. La serata ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, che ha riempito la zona portuale dell’isola. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato visitatori da diverse regioni.

.Favignana saluta con una grande emozione la XIV edizione del FestivalFlorio, che dal 28 giugno al 5 luglio 2026 ha trasformato ancora una volta le Isole Egadi in un palcoscenico diffuso di musica, teatro, letteratura, divulgazione, memoria e incontro. A chiudere il festival, nella serata del 5 luglio, è stato Giovanni Allevi con Armonie Invisibili, evento speciale nella suggestiva cornice della Marina di Favignana, davanti a un pubblico di oltre 3.000 persone. Una partecipazione straordinaria che conferma la forza evocativa del progetto e la crescente centralità del FestivalFlorio nel panorama culturale siciliano e nazionale. Guidato sul palco dal direttore artistico Giuseppe Scorzelli, Allevi ha alternato musica e parola, trasformando il concerto in un intenso racconto umano e filosofico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FestivalFlorio 2026 chiude con Giovanni Allevi e oltre 3.000 persone alla Marina di Favignana con un concerto tra musica e parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festival Florio 2026 chiude con Giovanni Allevi

Notizie e thread social correlati

Il Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta apre l’edizione 2026 del FestivalflorioIl Festivalflorio 2026 è iniziato con l’assegnazione del Premio Favignana per il Teatro a Leo Gullotta.

Maturità 2026, prova suppletiva di Italiano: Primo Levi, Oriana Fallaci, Giovanni Allevi ed Eco tra le tracceIl 1° luglio 2026 si è svolta la prova suppletiva di Italiano per l’esame di maturità.

Temi più discussi: Giovanni Allevi chiude il FestivalFlorio 2026 a Favignana con ‘Armonie Invisibili’ -; Favignana in silenzio per 3 minuti: Giovanni Allevi chiude FestivalFlorio 2026 e conquista oltre 3.000 cuori -; Giovanni Allevi a Favignana, concerto evento gratuito alle Egadi per chiudere il FestivalFlorio 2026; Cosa fare di sera a Trapani il 5 luglio 2026.

Giovanni Allevi al FestivalFlorio: Suono grazie agli antidolorifici, sono qualcosa che mi ispira palermo.repubblica.it/societa/2026/0… x.com

FestivalFlorio 2026 chiude con Giovanni Allevi e oltre 3 mila personeLa XIV edizione della rassegna diretta da Giuseppe Scorzelli si conclude alla Marina di Favignana con Armonie Invisibili. marsalalive.it

Giovanni Allevi a Favignana chiude il FestivalFlorio 2026: domenica 5 luglioDomenica 5 luglio il compositore e pianista porta alle Egadi Armonie Invisibili, una performance tra musica, parole e natura ... marsalalive.it