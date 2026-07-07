Fentanyl rubato a Roma si indaga tra i medici abusivi e i chirurghi senza licenza | chi può aver comprato le fiale

Notizia in breve

A Roma, sono scomparse 80 fiale di Fentanyl dall’ospedale Israelitico. Le autorità stanno indagando sui medici abusivi e sui chirurghi senza licenza come possibili acquirenti delle fiale. Finora non ci sono conferme che le sostanze siano finite nel mercato della droga. La polizia sta verificando i movimenti e le persone che potrebbero aver avuto accesso alle fiale.