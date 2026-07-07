Fentanyl rubato a Roma si indaga tra i medici abusivi e i chirurghi senza licenza | chi può aver comprato le fiale
A Roma, sono scomparse 80 fiale di Fentanyl dall’ospedale Israelitico. Le autorità stanno indagando sui medici abusivi e sui chirurghi senza licenza come possibili acquirenti delle fiale. Finora non ci sono conferme che le sostanze siano finite nel mercato della droga. La polizia sta verificando i movimenti e le persone che potrebbero aver avuto accesso alle fiale.
Le 80 fiale di Fentanyl sparite dall’ospedale Israelitico di Roma potrebbero non essere finite nelle piazze di spaccio della Capitale per alimentare il mercato della droga. La Procura e i Carabinieri del Nas stanno seguendo una pista diversa. Secondo quanto riporta Repubblica, i clienti finali di quel colpo potrebbero essere i medici abusiv i. L’ipotesi degli inquirenti è che il furto sia stato compiuto per rifornire direttamente un mercato parallelo di finti professionisti o cliniche clandestine che avevano bisogno di quel farmaco. Perché il farmaco fa gola ai finti medici. Il Fentanyl, prima di essere etichettato come la “ droga degli zombie “, è un anestetico ospedaliero letale e potentissimo, dalle cinquanta alle cento volte più forte della morfina. 🔗 Leggi su Open.online
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