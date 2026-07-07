Federico Mastrostefano ha rivelato di aver avuto paura durante la partecipazione a Uomini e Donne, colpa di due cavalieri. La sua esperienza si è interrotta a causa di impegni lavorativi che hanno reso impossibile continuare nel programma.

Federico Mastrostefano è stato un protagonista indiscusso di questa edizione di Uomini e Donne. La sua esperienza si è poi conclusa a causa di alcuni impegni lavorativi che hanno reso incompatibile la sua presenza nel programma. Per fortuna, però, lontano dai riflettori ha conosciuto Valentina Sacco, una donna esterna al mondo della televisione, con cui ha avviato una relazione. In una recente intervista con il magazine della trasmissione, l’uomo ha fatto delle confessioni in merito al nuovo rapporto, ma ieri sera ha fatto una diretta Instagram in cui ha raccontato retroscena inediti sul programma. Il cavaliere ha parlato di alcuni esponenti della trasmissione, raccontando anche di alcuni momenti di tensione in studio che gli provocavano un certo sgomento e una certa paura. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Federico Mastrostefano svela retroscena su UeD: “Avevo paura” colpa di due cavalieri

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