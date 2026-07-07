Far Away replica puntata 7 luglio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, martedì 7 luglio, sono disponibili in streaming due episodi della soap turca Far Away, trasmessi in replica su Canale 5. Si tratta degli episodi 31 e 32, che possono essere rivisti tramite i video forniti da Mediaset. La piattaforma permette di recuperare le puntate andate in onda in precedenza, offrendo la possibilità di seguire la trama anche in differita.

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Doppio appuntamento oggi – martedì 7 luglio – la soap turca Far Away. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 31 e 32 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Alya si chiede come mai Cihan si ostini a restare intrappolato nel loro matrimonio quando potrebbe facilmente liberare entrambi. Cihan finisce per passare la notte da Mine. Ecmel organizza un agguato in prigione a Kaya e Kadir, ma uno dei suoi uomini lo pugnala alle spalle per conto di Cihan. Sahin tenta di raggiungere Nare ad Hasankeyf. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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