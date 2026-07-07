Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale. La squadra europea affronterà ora la Spagna. Nessun altro dettaglio sulla partita o sui singoli giocatori è stato fornito.

Il Belgio domina gli Stati Uniti con un netto 4-1 e conquista i quarti di finale. Le Furie Rosse affronteranno ora la Spagna per sognare un posto tra le prime quattro del mondo. La squadra di Rudi Garcia sblocca il risultato con Charles De Ketelaere, ma gli americani trovano il momentaneo pareggio grazie a una punizione di Tillman, deviata dalla barriera. L'equilibrio dura appena due minuti: ancora De Ketelaere, di testa, riporta avanti il Belgio e indirizza definitivamente la gara. Nella ripresa arriva anche il 3-1 firmato da Vanaken, favorito da una clamorosa papera del portiere Freese, prima del poker nel recupero realizzato da Romelu Lukaku, che festeggia con la "Trump dance". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Stati Uniti-Belgio

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