Nel match dei Mondiali, la Spagna ha battuto il Portogallo 1-0 grazie a un gol di Merino al 91’. La vittoria consente alla squadra spagnola di qualificarsi ai quarti di finale, mentre il Portogallo esce dalla competizione. Tra i protagonisti positivi, Merino e il portiere della Spagna. Tra i flop, il portiere portoghese e alcuni giocatori di movimento che non sono riusciti a incidere. La partita si è conclusa con il gol decisivo negli ultimi minuti.

Il gol del subentrato Merino al 91' regala alla Spagna il pass per i quarti di finale dei Mondiali e mette la parola "fine" ai sogni del Portogallo. Termina agli ottavi, quindi, il percorso in Coppa del mondo di Cristiano Ronaldo, che lascia il campo in lacrime. Grande felicità, sull'altro versante, per Luis de la Fuente, che ha avuto il merito di pescare il jolly giusto dalla panchina per l'1-0 finale. Ecco, intanto, quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Entrato all'85' e a segno sei minuti più tardi, Mikel Merino conquista il fantavoto più alto di Portogallo-Spagna: 10. Sorride anche Ferran Torres, che si è reso protagonista di uno splendido assist per l'1-0 finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Portogallo-Spagna

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