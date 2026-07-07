Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 7 luglio 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di martedì 7 luglio 2026 si è svolta l'estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo la lotteria. Nessuna informazione è ancora disponibile sui numeri vincenti o sui premi assegnati. La lotteria si svolge regolarmente ogni martedì sera.