Esami di Maturità Kevin Lauricella a soli 28 anni in commissione | Sono riuscito a riscrivere le mie stelle ed è quello che auguro a voi

Un insegnante di 28 anni, arrivato dalla Sicilia, ha partecipato come membro della commissione agli esami di maturità in un liceo di Verona. Si tratta di un giovane con un record particolare: è tra i più giovani a ricoprire questa funzione. Durante le prove, ha condiviso un messaggio con gli studenti, dicendo di aver riscritto le proprie stelle e augurando lo stesso ai maturandi.

Tra i banchi di un liceo di Verona, la tensione per l’esame di Stato si è sciolta grazie al sorriso di un insegnante di soli 28 anni. Kevin Lauricella, arrivato dalla Sicilia, ha affiancato i maturandi dell’indirizzo Scienze Umane con un primato unico nel suo genere. Su quasi quattordicimila commissioni sparse per la Penisola, è lui il commissario esterno di Diritto ed Economia Politica più giovane di tutta Italia per questa Maturità 2026. I ragazzi si sono trovati di fronte un professore con un bagaglio accademico fuori dal comune. Dopo la laurea con lode in Giurisprudenza alla Sapienza nel 2022 e un Master dirigenziale, ha svolto la pratica in uno studio legale penalista. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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