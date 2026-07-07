È morto padre Erminio Gius protagonista della psicologia italiana e docente universitario | aveva 88 anni

È morto ieri mattina all’età di 88 anni padre Erminio Gius, religioso e docente universitario noto nel campo della psicologia italiana. Si trovava nell’infermeria del convento di Santa Caterina a Rovereto, circondato dai familiari. Gius ha avuto un ruolo di rilievo nel settore accademico e religioso. La notizia è stata confermata dai familiari. La camera ardente e i funerali non sono stati ancora annunciati.

Se n’è andato ieri mattina all’età di 88 anni, accerchiato dai suoi cari nell’infermeria del convento di Santa Caterina a Rovereto padre Erminio Gius, religioso e figura di spicco nel panorama della psicologia italiana. Frate francescano cappuccino, psicologo, docente universitario, padre Gius ha dedicato particolare attenzione alla sofferenza psichica, al dolore mentale, alle relazioni familiari e ai problemi etici della scienza. Tra i temi a lui più cari la necessità di «disarmare la parola», soprattutto in un tempo segnato da comunicazioni aggressive, fragilità relazionali, smarrimento nei giovani. Intensa l’attività di ricerca del professor Gius nei vari temi della psicologia. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

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