dilettanti cittadella altro colpo rizq la nuova punta

Kamal Rizq è il nuovo attaccante della Cittadella, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. L’italo-marocchino, nato nel 1992, si è trasferito in Italia nel 2012, iniziando la sua carriera con il Chisola, con cui ha ottenuto la promozione in Serie D. La società ha ufficializzato il suo arrivo, considerandolo un rinforzo importante per la squadra.

Lo avevamo anticipato e ora è ufficiale: Kamal Rizq è il colpo grosso in attacco della Cittadella. L’italo-marocchino classe 1992 è arrivato in Italia nel 2012 al Chisola, club con cui conquista la promozione in Serie D. Con la formazione piemontese colleziona complessivamente 163 presenze, 94 reti e 3 assist tra Eccellenza e Serie D. Nelle sole stagioni in Serie D realizza 57 gol e 3 assist in 117 presenze, mantenendo una straordinaria media di un gol ogni due partite. Nel dicembre 2025 arriva la chiamata della Pistoiese, dove si mette subito in evidenza con 7 gol in 15 presenze. Sommati ai 5 gol realizzati nella prima parte di stagione con il Chisola, chiude l’annata con 12 reti e 2 assist in 30 presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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