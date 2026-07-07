Un esponente di destra veneta, ex leghista, è stato fotografato in palestra mentre si allenava, sorridente e sudato. Contestualmente, un altro membro del medesimo schieramento ha partecipato a un'escursione di gruppo in montagna. Entrambi i fatti sono stati condivisi sui social, evidenziando un’attività fisica pubblica tra esponenti politici di destra. Non sono stati segnalati altri dettagli o dichiarazioni ufficiali riguardo a questi eventi.

Gianangelo Bof, deputato ex leghista e ora passato alla «sporca dozzina» dell’ex generale Roberto Vannacci, posa sorridente e sudato (ma ormai è un elemento virilmente positivo a destra) in un selfie allo specchio in palestra. Circondato dai bilancieri, canotta e short con tanto di guantini da sollevamento (che fa molto «pro»), sceglie nel commento al post un tono salutista e autoironico: «Domenica mattina e, quando si riesce a trovare un attimo di tempo, eccomi in palestra. I risultati non sono ancora quelli che uno spererebbe, ma l’impegno c’è e la voglia di mantenersi in forma pure. Sulla “forma” comunque ci sarebbe da disquisire. la mia al momento è più “vissuta” che “scolpita”. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Destra veneta, è guerra (anche) di «muscoli»: vannacciani in palestra, FdI trekking di gruppo in montagna

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