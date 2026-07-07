dello scisma dei lefebvriani

Quattro nuovi vescovi sono stati consacrati senza l’approvazione della Chiesa cattolica, provocando uno scisma tra i lefebvriani. La cerimonia si è svolta senza il consenso ufficiale e senza rispettare le procedure canoniche, alimentando divisioni all’interno del movimento. Non ci sono motivazioni ufficiali che giustifichino questa rottura con Roma, secondo fonti vicine alla Chiesa. La consacrazione si è svolta in modo improvviso e inatteso, creando una frattura tra i fedeli e le autorità ecclesiastiche.

Improvviso, inatteso, improvvido è arrivato il nuovo scisma dei lefebvriani attraverso la consacrazione di quattro nuovi vescovi. Non c’era nessun vero motivo per rompere nuovamente con Roma. Soprattutto ora che al Soglio di Pietro è asceso un papa che ha scelto come nome Leone XIV, richiamandosi esplicitamente a Leone XIII, pontefice antecedente al Concilio Vaticano II che per i lefebvriani è pietra di scandalo, e che è particolarmente amato dalla Fraternità sacerdotale San Pio X come lo era dal loro fondatore. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, così a intuito ci viene da pensare che con Gesù Cristo questa rottura, peraltro tanto drammatizzata, c’entra e non c’entra, almeno da parte dei decisori. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Si compie lo scisma tra Lefebvriani e il Vaticano

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