De Silvestri rinnova con il Bologna fino al 2027 | perché il prolungamento del capitano è una mossa fondamentale

Il Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2027. Il prolungamento riguarda il capitano e si inserisce in un accordo che si estende per quattro anni. La decisione coinvolge direttamente il giocatore e la società, senza ulteriori dettagli sui termini economici. Il contratto ora copre un arco di tempo più ampio rispetto alla precedente scadenza.

Il rinnovo di capitan Lorenzo De Silvestri con il Bologna fino al 2027 è una mossa fondamentale. Ecco i motivi. Il Bologna ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2027. Una firma che non rappresenta semplicemente un normale atto burocratico di calciomercato, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti da parte del club emiliano. In un calcio moderno sempre più rapido e privo di punti di riferimento stabili, blindare un veterano dello spessore del difensore romano significa garantire continuità, solidità e, soprattutto, una forte identità all’interno dello spogliatoio rossoblù per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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