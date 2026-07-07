darsena di nuovo in festa yacht con standard green altro varo alla lusben

Domani nuovo varo alla Lusben. Questa volta tocca al più importante yacht mai prodotto da Azimut, il “Grande 44 metri”. Il progetto fu presentato al Palm Beach Boat Show (Florida) due anni fa suscitando notevole interesse. Marco Valle, amministratore delegato del gruppo Azimut Benetti ha dichiarato “Grande 44 metri è la prova che la vera innovazione anticipa desideri reali degli armatori. Lo confermano le cinque unità vendute ancora prima della presentazione ufficiale del progetto, tutte acquistate da armatori Azimut che conoscono il valore del cantiere e desiderano crescere insieme a noi”. Il cantiere produce una flotta che riduce le emissioni dal 20 al 30 per cento rispetto alle architetture navali più tradizionali di analoga dimensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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