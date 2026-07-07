Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon continua ad ampliare un cast già mastodontico, introducendo un volto decisamente noto agli appassionati di cultura pop: Dan Fogler. La puntata si concentra quasi interamente sulle dinamiche interne di Approdo del Re, mostrando i primi, complessi tentativi di Rhaenyra Targaryen di governare ora che siede finalmente sul Trono di Spade. Questo significa dover gestire richieste incrociate e placare gli animi, inclusi quelli dei nobili della capitale, ma la nuova Regina ha in serbo per loro un trattamento tutt’altro che diplomatico. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dan Fogler sbarca in House of the Dragon 3: chi è Torrhen Manderly e quale sarà il suo ruolo

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