Dan Fogler sbarca in House of the Dragon 3 | chi è Torrhen Manderly e quale sarà il suo ruolo

Da nerdpool.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon, viene introdotto Torrhen Manderly, interpretato dall’attore Dan Fogler. Si tratta di un personaggio nuovo nel cast, che si aggiunge alle figure già presenti nella narrazione. La presenza di Fogler si rende evidente attraverso le sue scene nel corso dell’episodio, senza ulteriori dettagli sui suoi ruoli o le sue azioni.

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Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon continua ad ampliare un cast già mastodontico, introducendo un volto decisamente noto agli appassionati di cultura pop: Dan Fogler. La puntata si concentra quasi interamente sulle dinamiche interne di Approdo del Re, mostrando i primi, complessi tentativi di Rhaenyra Targaryen di governare ora che siede finalmente sul Trono di Spade. Questo significa dover gestire richieste incrociate e placare gli animi, inclusi quelli dei nobili della capitale, ma la nuova Regina ha in serbo per loro un trattamento tutt’altro che diplomatico. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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