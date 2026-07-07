Sono giorni intensi per Subrahmanyam Jaishankar. Il potente ministro degli Esteri dell’India ha effettuato un viaggio in Europa, facendo tappa prima in Bulgaria poi in Finlandia, quindi si è recato in Mongolia e in Corea del Sud. Nell’agenda del braccio destro di Narendra Modi ci sono almeno tre dossier rilevanti: i rapporti con l’ Unione Europea, che devono migliorare sempre di più per consentire al gigante asiatico di diversificare i propri partner commerciali; la sicurezza energetica, da implementare esplorando l’opzione mongola; e infine il boom dell’ industria hi-tech, da alimentare giocando di sponda con Seoul. Gli ultimi impegni di Jaishankar hanno dunque seguito un filo logico ben preciso e risposto a un obiettivo altrettanto chiaro: riscrivere la diplomazia di Nuova Delhi nel tentativo di riadattarla a un mondo multipolare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dall’Ue alla Corea del Sud via Mongolia: l’India riscrive la diplomazia per un mondo multipolare

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