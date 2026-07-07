Dall’Ue alla Corea del Sud via Mongolia | l’India riscrive la diplomazia per un mondo multipolare
Sono giorni intensi per Subrahmanyam Jaishankar. Il potente ministro degli Esteri dell’India ha effettuato un viaggio in Europa, facendo tappa prima in Bulgaria poi in Finlandia, quindi si è recato in Mongolia e in Corea del Sud. Nell’agenda del braccio destro di Narendra Modi ci sono almeno tre dossier rilevanti: i rapporti con l’ Unione Europea, che devono migliorare sempre di più per consentire al gigante asiatico di diversificare i propri partner commerciali; la sicurezza energetica, da implementare esplorando l’opzione mongola; e infine il boom dell’ industria hi-tech, da alimentare giocando di sponda con Seoul. Gli ultimi impegni di Jaishankar hanno dunque seguito un filo logico ben preciso e risposto a un obiettivo altrettanto chiaro: riscrivere la diplomazia di Nuova Delhi nel tentativo di riadattarla a un mondo multipolare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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