Un video con immagini di Gazawi in spiaggia e un post del terrorista nero Cavallini sono stati condivisi sui canali social di un giornalista. La vicenda ha scatenato una nuova polemica interna alla Rai, coinvolgendo anche un altro giornalista, Monteleone. Si discute sulla scelta di Monteleone per la prima serata di Rai3, con alcuni che criticano le sue pubblicazioni recenti. La questione sta dividendo i commentatori e alimentando le tensioni all’interno dell’azienda.

Se l’obiettivo era convincere i vertici di TeleMeloni di aver scelto l’uomo giusto per la prima serata di Rai3, Antonino Monteleone sembra deciso a non lasciare nulla al caso. Da quando è stata annunciata la sua promozione alla guida di “ Farwest ” il prossimo autunno, l’attuale conduttore di “ Filorosso ”, sta firmando una serie di interventi social, che gli hanno attirato uno Tsunami di polemiche. La difesa del terrorista stragista dei Nar, Cavallini. L’ultimo post gli è valso ieri la richiesta di rimozione da parte dei leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Nel mirino un lungo messaggio social dedicato a Gilberto Cavallini, ex terrorista nero dei Nar, condannato in via definitiva a nove ergastoli, compreso quello per concorso nella strage di Bologna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dai Gazawi in spiaggia al post del terrorista nero Cavallini, nuova bufera in Rai su Monteleone

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