Da Totò a Thomas Gray | Maria Virginia Basile legge ’A livella come una ricerca universale di senso
Maria Virginia Basile ha letto “’A livella” di Totò come una riflessione sulla condizione umana universale. La poesia, scritta dal poeta napoletano, tratta il tema della mortalità e dell’uguaglianza tra le persone nel momento della morte. La sua interpretazione evidenzia come il testo continui a parlare ai lettori moderni, affrontando una delle domande più profonde sulla natura dell’essere e sulla fine di ogni differenza sociale.
La poesia di Totò continua a parlare all’uomo contemporaneo perché affronta una delle domande più profonde dell’esistenza: che cosa resta dell’essere umano quando vengono meno il potere, il prestigio, le differenze sociali? A riflettere sul valore universale di “’A livella” è Maria Virginia Basile, che individua nel celebre testo del principe della risata un messaggio capace di andare oltre il tempo e i confini culturali. «Grande testo, la cui tematica è parte fondamentale della ricerca di senso dell’Uomo» – sottolinea Basile, evidenziando come la poesia di Totò rappresenti una meditazione sulla condizione umana e sul rapporto tra individuo, memoria e destino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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