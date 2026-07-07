Maria Virginia Basile ha letto “’A livella” di Totò come una riflessione sulla condizione umana universale. La poesia, scritta dal poeta napoletano, tratta il tema della mortalità e dell’uguaglianza tra le persone nel momento della morte. La sua interpretazione evidenzia come il testo continui a parlare ai lettori moderni, affrontando una delle domande più profonde sulla natura dell’essere e sulla fine di ogni differenza sociale.

La poesia di Totò continua a parlare all’uomo contemporaneo perché affronta una delle domande più profonde dell’esistenza: che cosa resta dell’essere umano quando vengono meno il potere, il prestigio, le differenze sociali? A riflettere sul valore universale di “’A livella” è Maria Virginia Basile, che individua nel celebre testo del principe della risata un messaggio capace di andare oltre il tempo e i confini culturali. «Grande testo, la cui tematica è parte fondamentale della ricerca di senso dell’Uomo» – sottolinea Basile, evidenziando come la poesia di Totò rappresenti una meditazione sulla condizione umana e sul rapporto tra individuo, memoria e destino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Da Totò a Thomas Gray: Maria Virginia Basile legge “’A livella” come una ricerca universale di senso

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