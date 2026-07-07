La nuova stagione di Sky Cinema e NOW propone diversi titoli, tra cui film come Piedone, I delitti del BarLume, Wicked – Parte 2 e Greenland II. La selezione include produzioni italiane, blockbuster internazionali e film d'autore, offrendo una vasta gamma di generi e stili cinematografici. La programmazione è disponibile sia in televisione che in streaming sulla piattaforma NOW. La proposta copre un ampio spettro di narrazioni, con titoli che spaziano dal cinema di intrattenimento alle opere più riflessive.

Piedone, I delitti del BarLume, Wicked – Parte 2, Greenland II e tanti altri titoli nella nuova offerta di Sky Cinema e NOW. La nuova proposta di Sky Cinema e in streaming su NOW attraversa ogni sfumatura del racconto cinematografico, alternando produzioni originali italiane, grandi blockbuster internazionali e film d'autore. Piedone – Uno sbirro a Napoli riporta in scena l'ispettore Vincenzo Palmieri con nuove indagini. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Da Piedone a Wicked 2: i film della nuova stagione di Sky Cinema e NOW

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