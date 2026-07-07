Da oggi le auto nuove si accorgeranno se il guidatore guarda il telefono invece della strada Come funziona la nuova tecnologia

Da oggi le auto nuove devono rilevare se il guidatore si distrae con il telefono mentre guida, grazie a una nuova tecnologia introdotta dal regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli. La normativa impone l’installazione di sistemi di assistenza alla guida obbligatori sulle vetture immatricolate per la prima volta nell’Unione Europea. La tecnologia utilizza sensori e telecamere per monitorare lo sguardo del conducente e rilevare eventuali distrazioni.

Da oggi le auto nuove dovranno accorgersi se il guidatore guarda il telefono invece della strada. È una delle novità previste dal regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli, che rende obbligatori nuovi sistemi di assistenza alla guida sulle vetture immatricolate per la prima volta nell’Ue. Non cambia nulla per chi ha già un’auto, ma per chi ne compra una nuova – a partire da oggi, 7 luglio – arrivano dispositivi più avanzati contro distrazioni, incidenti con pedoni e urti con ciclisti. Come funziona il sistema di controllo sul conducente. La novità principale si chiama Advanced Driver Distraction Warning, ADDW: un sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente. 🔗 Leggi su Open.online

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7 Auto Nuove di Zecca che Nessuno Vuole nel 2026 – Restano Ferme nei Concessionari

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