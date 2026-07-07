Così non va bene! Il big striglia il Pd | Elly Schlein sulla graticola

Da thesocialpost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader del partito ha criticato duramente il comportamento del Pd, dicendo “Così non va bene”. La leader del partito ha affrontato le divergenze interne, sottolineando le divisioni sul tema più delicato del dibattito politico. Le tensioni tra i membri sono diventate sempre più visibili, evidenziando le differenze di opinioni nel partito. La discussione si concentra sulle modalità di gestione e sulle posizioni adottate sui temi chiave.

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Le differenze di vedute all’interno del Partito Democratico stanno emergendo con sempre maggiore evidenza su uno dei temi più delicati del dibattito politico. Le ultime dichiarazioni di alcuni amministratori locali raccontano infatti un partito attraversato da sensibilità differenti, con posizioni che sembrano allontanarsi dalla linea seguita finora dalla segreteria nazionale guidata da Elly Schlein. A rendere ancora più evidente questa dinamica sono le parole pronunciate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che hanno alimentato il confronto interno tra chi ritiene necessario mantenere un approccio tradizionale e chi, invece, chiede un cambio di passo su questioni che negli ultimi mesi sono diventate centrali nel confronto con gli elettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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