Il governo israeliano di Netanyahu ha approvato un’accelerazione nell’acquisizione di terreni in Cisgiordania, portando avanti l’annessione di fatto dei territori palestinesi. Le autorità hanno intensificato le espropriazioni e le attività di consolidamento territoriale senza annunci ufficiali o negoziati. La decisione avviene senza coinvolgimento internazionale e senza modificare formalmente lo status legale dei territori. La situazione si è intensificata negli ultimi mesi con un incremento delle operazioni di confisca e costruzione.

L’attuale governo di Israele, il sesto guidato dal premier Benjamin Netanyahu, ha portato avanti l’annessione di fatto della Cisgiordania, dando un’accelerazione senza precedenti all’espropriazione dei Territori palestinesi. Un nuovo rapporto pubblicato dalle ong israeliane Peace Now e Kerem Navot e intitolato “Annus Mirabilis”, ha fatto i conti di questa svolta, mostrando un legame sempre più stretto tra le politiche dell’attuale esecutivo e l’espansione delle colonie. Da quando è entrato in carica nel dicembre 2022, l’esecutivo ha approvato l’istituzione di 102 nuovi insediamenti, di cui 50 da costruire ex novo. Tra il 2023 e il 2025 sono poi spuntati dal nulla 185 nuovi avamposti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Così il governo Netanyahu ha accelerato l’annessione “di fatto” della Cisgiordania a Israele

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Discorso di Netanyahu alla nazione: ottavo giorno di guerra con l'Iran

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