Venerdì scorso al Madison Square Garden di New York si è celebrato il matrimonio tra la cantante pop e il giocatore di football. La cerimonia si è svolta all’interno di uno dei palazzetti più grandi degli Stati Uniti, attirando numerosi ospiti e fan. La notizia è stata confermata attraverso vari canali, ma non sono stati diffusi dettagli sul rito o sui partecipanti.

Venerdì scorso all’interno del Madison Square Garden di New York, uno dei palazzetti più grandi e famosi degli Stati Uniti, si è svolto il matrimonio tra Taylor Swift, la cantante pop più seguita al mondo, e il giocatore di football Travis Kelce. Tutto è stato gestito con la massima riservatezza: per il momento non sono state pubblicate foto ufficiali degli sposi o della festa, e nemmeno foto fatte dagli invitati, che erano più di mille. Il fatto che la coppia si sia sposata dentro il Madison Square Garden ha permesso infatti di tenere segretissimi la fase dell’organizzazione e l’evento in sé: essendo al chiuso si sono potuti controllare gli accessi, in modo da evitare paparazzi, fan o ospiti indesiderati, anche perché Swift ha notoriamente moltissimi stalker, oltre a fan molto dediti e talvolta invadenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sappiamo del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

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Celebrities attend Taylor Swift and Travis Kelce's wedding

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