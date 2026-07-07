Cosa deve fare Meloni con Trump? Io dico | meno adulazione più Costituzione

Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, si discute di un commento su un presunto comportamento della Premier italiana nei confronti di Trump, che avrebbe ricevuto critiche per aver mostrato adulazione. Il testo sottolinea che la questione principale riguarda come dovrebbe agire la leader italiana, suggerendo di concentrarsi sulla Costituzione e meno su atteggiamenti di adulazione. La discussione si focalizza su un episodio di dileggio di Trump, senza approfondimenti su altri aspetti del vertice o delle relazioni internazionali.

di Roberto Celante Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il tema del giorno è una non notizia: l’ennesimo dileggio trumpiano della Premier Meloni, finita in un meme postato dallo stesso tycoon sul proprio social, nel quale Meloni appare rivolta in posa estatica verso il Presidente Usa, che invoca per lei un “ordine restrittivo”, c ome quelli che si adottano contro gli stalker. Trump, ormai, non sorprende più, perché da tempo è chiaro che, quale che sia la peggior volgarità che ci si possa immaginare, di incerto resta non tanto il “se”, ma più che altro il “quando” potrebbe farla sua. Nell’escalation della derisione di Giorgia Meloni, qualcuno vede un endorsment implicito verso Roberto Vannacci, ma forse trattasi di dietrologia troppo sottile, riferita al tycoon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La PREMIER Meloni risponde a Trump: ALLIBITA

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