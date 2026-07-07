Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO

Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto

Temi più discussi: I vincitori del concorso scuola PNRR3 entreranno sicuramente in ruolo entro tre anni?; Graduatorie concorso PNRR3, pubblicazioni aggiornate degli elenchi relativi alla scuola secondaria; Vincitori concorso PNRR3: il ruolo è certo? Entro quando; Concorsi scuola docenti: le prossime procedure in arrivo dopo il PNRR3.

Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com

Assunzione docenti 2026/27: concorso PNRR3 ed elenchi regionali le novità. Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 3 luglioQuesta settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo delle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2026/27. Atteso il contingente totale, nelle prossime settimane le operazioni e ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil)Con la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR3, il mondo della scuola entra in una fase decisiva. Parliamo del bando bandito con DDG n. 2939/2025, che complessivamente mette a disposizione ... orizzontescuola.it