Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO
Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il bando, con decreto DDG n. 29392025, prevedeva 30 posti complessivi. Le graduatorie aggiornate indicano le posizioni dei candidati ammessi alle assunzioni. La pubblicazione riguarda le liste definitive per le assunzioni nelle scuole di secondo grado.
Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto
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Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com
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