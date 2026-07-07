La Regione Lombardia ha annunciato l’approvazione di nuovi finanziamenti per le imprese con il nome di “Zis”. Questi fondi mirano a sostenere lo sviluppo industriale nelle diverse aree della regione, dove ogni territorio ha settori di eccellenza specifici. La decisione arriva in un momento di tensioni geopolitiche e di incertezza economica, con l’obiettivo di rafforzare le filiere produttive locali e incentivare la crescita delle industrie regionali.

Ogni area della Lombardia ha una sua vocazione produttiva ed economica ed eccelle in determinati settori. Oggi però, tra tensioni geopolitiche e grandi trasformazioni tecnologiche, per rafforzare la competitività delle filiere è necessario coinvolgere tutti gli attori del territorio, mettendo in rete imprese, università, centri di ricerca, istituzioni ed enti di formazione. Partendo da questa consapevolezza, la Lombardia è stata la prima regione a mettere in campo una strategia autonoma di politica industriale introducendo le Zis, le Zone di Innovazione e Sviluppo con cui valorizzare ancora di più tutti gli ecosistemi già esistenti. Uno strumento pensato per esaltare gli ecosistemi territoriali e metterli in connessione stabile tra loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con le "Zis" la Regione Lombardia accelera sulla politica industriale

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