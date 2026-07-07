Più alberi e meno superfici asfaltate nelle città possono abbassare la temperatura fino a 4 gradi durante le ore più calde. La presenza di vegetazione e nuove pavimentazioni contribuiscono a ridurre il calore urbano. Lo studio evidenzia come interventi di questo tipo possano mitigare gli effetti delle ondate di caldo intenso. Le aree verdi sono state associate a un raffreddamento significativo dell’ambiente urbano.

AGI - Più alberi, meno superfici asfaltate e nuove pavimentazioni possono ridurre la temperatura delle città fino a 4 gradi nelle ore più calde della giornata. E' quanto emerge dal progetto MIRIFICUS (Monitoraggio degli Interventi di RIForestazione per l'Isola di Calore Urbana tramite i Satelliti), coordinato dall'Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBE) con la partecipazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Le simulazioni realizzate nelle aree di Settecamini, a Roma, e Mercafir-Piazza Artom, a Firenze, mostrano... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Con gli alberi, le città sono fino a 4 gradi più fresche

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