Colpo nell’auto in centro al Forte Rubate le Birkin a nota imprenditrice

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furto è avvenuto nel centro del Forte, dove qualcuno ha svaligiato un'auto lasciata parcheggiata. La proprietaria, una nota imprenditrice con legami alla zona, stava sistemando i bagagli e gli effetti personali quando i ladri sono entrati in azione. In pochi minuti, sono riusciti a portare via anche una borsa di lusso, una Birkin, lasciando l’auto vuota e i rubinetti di sicurezza aperti.

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Le hanno ripulito l’auto in un battibaleno. In pieno giorno e in pieno centro. Protagonista una notissima imprenditrice affezionata alla Versilia (dove ha anche un ruolo attivo) che stava caricando i bagagli e oggetti personali nella sua vettura parcheggiata davanti casa, in una strada nel cuore dello shopping. Lasciando il portellone aperto, è tornata giusto pochi minuti all’interno dell’appartamento per prendere le ultime cose da portare via, quando ha avuto la terribile sorpresa. Qualcuno – evidentemente – ne aveva seguito mosse e spostamenti e si è attivato nel preciso momento di distrazione in modo velocissimo. Vedendo la portiera del baule aperta, ha prelevato valigie con abiti firmmati ma, soprattutto, le tante Birkin di Hermes che l’imprendtrice aveva già sistemato per il viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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