Un furto è avvenuto nel centro del Forte, dove qualcuno ha svaligiato un'auto lasciata parcheggiata. La proprietaria, una nota imprenditrice con legami alla zona, stava sistemando i bagagli e gli effetti personali quando i ladri sono entrati in azione. In pochi minuti, sono riusciti a portare via anche una borsa di lusso, una Birkin, lasciando l’auto vuota e i rubinetti di sicurezza aperti.

Le hanno ripulito l’auto in un battibaleno. In pieno giorno e in pieno centro. Protagonista una notissima imprenditrice affezionata alla Versilia (dove ha anche un ruolo attivo) che stava caricando i bagagli e oggetti personali nella sua vettura parcheggiata davanti casa, in una strada nel cuore dello shopping. Lasciando il portellone aperto, è tornata giusto pochi minuti all’interno dell’appartamento per prendere le ultime cose da portare via, quando ha avuto la terribile sorpresa. Qualcuno – evidentemente – ne aveva seguito mosse e spostamenti e si è attivato nel preciso momento di distrazione in modo velocissimo. Vedendo la portiera del baule aperta, ha prelevato valigie con abiti firmmati ma, soprattutto, le tante Birkin di Hermes che l’imprendtrice aveva già sistemato per il viaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo nell’auto in centro al Forte. Rubate le Birkin a nota imprenditrice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guarda pobre ganha visão RX após espancado;ex exibe arte 300M falsa;ele revela,ela implora silêncio

Notizie e thread social correlati

Rapina a Impruneta nella villa di una nota imprenditrice, minacciata con la pistola: colpo da migliaia di euroNella zona di Impruneta, una rapina ha coinvolto la villa di una nota imprenditrice nel settore moda.

Leggi anche: Nota imprenditrice rapinata, terrore in villa: “Ci hanno legato con le fascette”. Bottino da oltre mezzo milione

Argomenti più discussi: Colpo nell’auto in centro al Forte. Rubate le Birkin a nota imprenditrice; Colpo di sonno al volante, si ribalta con l’auto in centro a Prevalle; Matteo Fabbri, promessa del calcio di 22 anni, morto nell'auto ribaltata nel canale: ipotesi malore o colpo di sonno. Il sindaco di Canaro: Strada pericolosa; Motociclista e passeggero muoiono sul colpo nell'incidente contro un'auto a Salgareda VIDEO.

Incidente tra Martellago e Scorzè: auto contro un albero, muore un 49enne. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il 49enne non è stato possibile fare nulla: l'uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell'urto. x.com

Non avevo la minima idea che potessi staccare il pneumatico dell'auto con un colpo in GTA V... ma solo su 360 e PS3. Con il port per PS4, il gioco ha perso alcuni dettagli, video molto interessante! (Inglese) reddit