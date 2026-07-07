Colombia-Svizzera | analisi tattica di una sfida cruciale agli ottavi

Da justcalcio.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Colombia e Svizzera si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale 2026. Entrambe le squadre sono uscite vittoriose dai sedicesimi: la Colombia ha battuto il Ghana 1-0, mentre la Svizzera ha vinto contro l’Algeria con un risultato di 2-0, senza subire reti. La partita si svolge in un contesto di prestazioni convincenti da parte di entrambe le nazionali, che si sfidano per avanzare ai quarti.

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L’angolo della partita. Colombia e Svizzera si preparano a disputare un ottavo di finale del Mondiale 2026 che promette scintille. Entrambe le squadre sono reduci da prestazioni solide nei sedicesimi: i ‘cafeteros’ hanno superato il Ghana con un 1-0 e la Svizzera ha vinto nettamente contro l’Algeria, segnando due reti senza subirne. Si affrontano quindi due formazioni che, sebbene diverse per stile e tradizione calcistica, hanno dimostrato di possedere qualità e determinazione per proseguire nel loro cammino verso la gloria. Il match si svolgerà al Bc Place di Vancouver, in un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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