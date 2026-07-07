Colleferro Nona edizione della Notte Bianca dei Saldi L’evento si conferma formula riuscita e di successo
A Colleferro si è svolta la nona edizione della “Notte Bianca dei Saldi”. L’evento ha coinvolto numerosi commercianti e cittadini, con negozi aperti fino a tarda sera e iniziative promozionali. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, attirando un pubblico vario. La formula è risultata confermata come efficace, con una partecipazione elevata rispetto alle edizioni precedenti. Nessuna modifica significativa alla programmazione rispetto alle scorse edizioni.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – “Notti magiche aspettando un gol” cantava Gianna Nannini e visto che per questi mondiali 2026 l’Italia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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