Colleferro Nona edizione della Notte Bianca dei Saldi L’evento si conferma formula riuscita e di successo

Da cronachecittadine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Colleferro si è svolta la nona edizione della “Notte Bianca dei Saldi”. L’evento ha coinvolto numerosi commercianti e cittadini, con negozi aperti fino a tarda sera e iniziative promozionali. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, attirando un pubblico vario. La formula è risultata confermata come efficace, con una partecipazione elevata rispetto alle edizioni precedenti. Nessuna modifica significativa alla programmazione rispetto alle scorse edizioni.

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