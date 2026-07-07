Coenzima Q10 negli integratori | cos' è a cosa serve benefici e controindicazioni

Notizia in breve

Il coenzima Q10 è un antiossidante presente negli integratori che svolge due funzioni principali nel corpo. Viene utilizzato per sostenere la produzione di energia cellulare e combattere i danni dei radicali liberi. È spesso inserito nei prodotti destinati a ridurre i effetti dell'invecchiamento. Tuttavia, può avere controindicazioni e non è indicato per tutti. La sua efficacia e i possibili effetti collaterali sono oggetto di studio e discussione.