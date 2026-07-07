Coenzima Q10 negli integratori | cos' è a cosa serve benefici e controindicazioni

Da vanityfair.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il coenzima Q10 è un antiossidante presente negli integratori che svolge due funzioni principali nel corpo. Viene utilizzato per sostenere la produzione di energia cellulare e combattere i danni dei radicali liberi. È spesso inserito nei prodotti destinati a ridurre i effetti dell'invecchiamento. Tuttavia, può avere controindicazioni e non è indicato per tutti. La sua efficacia e i possibili effetti collaterali sono oggetto di studio e discussione.

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Forse tra gli antiossidanti più sottovalutati, svolge una doppia funzione essenziale che lo rende unico nel suo genere. Qui tutti i motivi per cui il coenzima Q10 è un alleato anti invecchiamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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