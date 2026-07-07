Clima da bollino rosso Seriate punta alla biodiversità | presentate le linee guida per la progettazione ecologica del verde in città

Notizia in breve

Il Comune di Seriate ha annunciato la creazione di linee guida per la progettazione ecologica del verde urbano. L’obiettivo è promuovere interventi che favoriscano la biodiversità e migliorino la qualità ambientale in città. Le linee guida sono destinate a progettisti e cittadini coinvolti nella pianificazione e realizzazione di spazi verdi. La presentazione avviene in un momento di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e ondate di calore.