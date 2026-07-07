Clima da bollino rosso Seriate punta alla biodiversità | presentate le linee guida per la progettazione ecologica del verde in città

Da bergamonews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Seriate ha annunciato la creazione di linee guida per la progettazione ecologica del verde urbano. L’obiettivo è promuovere interventi che favoriscano la biodiversità e migliorino la qualità ambientale in città. Le linee guida sono destinate a progettisti e cittadini coinvolti nella pianificazione e realizzazione di spazi verdi. La presentazione avviene in un momento di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e ondate di calore.

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Il clima è cambiato e le città corrono ai ripari. Seriate in testa. L’ amministrazione comunale ha presentato le linee guida che progettisti ed imprese dovranno seguire: riduzione delle superfici impermeabili, maggiore presenza di alberi e spazi verdi, incremento della biodiversità vegetale, gestione sostenibile delle acque piovane, promozione di tetti verdi, tutela della fauna urbana, moderazione del traffico e realizzazione di cantieri più sostenibili. Il nuovo documento, presentato nella mattina di lunedì 6 luglio in municipio, intende accompagnare la trasformazione della città verso un modello più verde, resiliente e attento alla biodiversità (decisione approvata con deliberazione N. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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