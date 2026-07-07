Clima da bollino rosso Seriate punta alla biodiversità | presentate le linee guida per la progettazione ecologica del verde in città
Il Comune di Seriate ha annunciato la creazione di linee guida per la progettazione ecologica del verde urbano. L’obiettivo è promuovere interventi che favoriscano la biodiversità e migliorino la qualità ambientale in città. Le linee guida sono destinate a progettisti e cittadini coinvolti nella pianificazione e realizzazione di spazi verdi. La presentazione avviene in un momento di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate e ondate di calore.
Il clima è cambiato e le città corrono ai ripari. Seriate in testa. L’ amministrazione comunale ha presentato le linee guida che progettisti ed imprese dovranno seguire: riduzione delle superfici impermeabili, maggiore presenza di alberi e spazi verdi, incremento della biodiversità vegetale, gestione sostenibile delle acque piovane, promozione di tetti verdi, tutela della fauna urbana, moderazione del traffico e realizzazione di cantieri più sostenibili. Il nuovo documento, presentato nella mattina di lunedì 6 luglio in municipio, intende accompagnare la trasformazione della città verso un modello più verde, resiliente e attento alla biodiversità (decisione approvata con deliberazione N. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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