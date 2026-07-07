Cisgiordania il parroco di Taybeh | Preservare la presenza cristiana
Il parroco di Taybeh ha dichiarato che il villaggio palestinese, l’ultimo interamente cristiano in Cisgiordania, sta affrontando una minaccia senza precedenti. La comunità locale si trova a dover fronteggiare problemi che mettono a rischio la sua presenza storica, la terra e la popolazione. La situazione viene descritta come grave, senza ulteriori dettagli sulle cause o le conseguenze specifiche.
Beatrice Guarrera - Città del Vaticano «Taybeh, l’ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania, si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti per la sua terra, la sua popolazione e la sua storica presenza cristiana». A lanciare l’allarme è padre Bashar Fawadleh, parroco a Taybeh. Dopo gli appelli e le violenze denunciate dal sacerdote nei mesi scorsi, un nuovo pericolo incombe sul piccolo villaggio palestinese: secondo testimoni oculari e attività di monitoraggio, da giorni a Jabal Al-Massis, una zona montuosa appartenente alla città, sarebbe in corso la costruzione di un nuovo avamposto illegale da parte dei coloni israeliani. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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