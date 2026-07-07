Cesena, 7 luglio 2026 – Si lascia sfuggire una lacrima gonfia di umori perlacei “Louis dans le Métro”. E’ triste perché ad onta della condizione sovrana che trasuda dal suo abito fastoso il Re Sole non ha la libertà dei comuni mortali che lo sfiorano indifferenti nella metropolitana di Parigi. Nel corto (cortissimo, poco più di 3 minuti visionabili su YouTube ) dell’artista belga Serge Gualini, da qualche anno saldamente radicato a Roncofreddo, non c’è solo la pittura realizzata in un rapporto singolare con l’intelligenza artificiale, c’è un’evoluzione della sua creatività. Non più solo ritratti ispirati all’arte fiamminga con sguardi siderali dietro a scafandri trasparenti dalla consistenza plastica, ma immagini in movimento che sposano epoche diverse creando un cortocircuito che è sorpresa ed emozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciak con l’intelligenza artificiale, Gualini e i dipinti che si muovono. E porta il Re Sole sulla metro

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