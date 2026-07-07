A 24 anni, Anna Schaffgotsch, aristocratica austriaca, è diventata nota per aver sposato il Duca di Braganza e Porto. La sua identità è rimasta riservata fino a quando non è finita sotto i riflettori delle cronache internazionali. La sua figura è legata principalmente all’unione con il membro di una famiglia nobiliare portoghese. La sua vita pubblica si concentra su questa relazione, senza altri dettagli noti riguardo alla sua carriera o attività.

A soli 24 anni il suo nome è finito al centro dell’attenzione delle cronache internazionali: stiamo parlando di Anna Schaffgotsch, giovane aristocratica austriaca dal profilo estremamente riservato. Lei è la donna che ha conquistato il cuore dell’Infante Dom Dinis di Braganza, Duca di Porto, uno degli scapoli più ambiti dell’aristocrazia europea. L’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, arrivato nel giugno 2026, ha acceso i riflettori su una figura finora rimasta lontana dal clamore mediatico, ma che oggi si prepara a entrare a pieno titolo tra i protagonisti delle grandi famiglie reali del continente. Chi è la Contessa Anna Schaffgotsch.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è la Contessa Anna Schaffgotsch che sposa il Duca di Braganza e Porto

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