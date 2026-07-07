Che sia di giorno in pieno sole o la sera davanti al falò di confronto il conduttore cambia registro e sfoggia una serie di capi inediti - casual ma ultra chic - a Temptation Island 2026

Notizia in breve

Durante le registrazioni di Temptation Island 2026, il conduttore ha indossato vari outfit inediti, passando da look casual a soluzioni più eleganti. Le puntate sono state girate sia di giorno, sotto il sole, sia di sera, davanti al falò. La trasmissione continua ad attirare l’attenzione del pubblico, che segue con interesse le dinamiche tra i partecipanti. La produzione ha confermato che le riprese si sono svolte in diverse location di un’isola, caratterizzata da un’atmosfera più o meno tranquilla.