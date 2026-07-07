Che sia di giorno in pieno sole o la sera davanti al falò di confronto il conduttore cambia registro e sfoggia una serie di capi inediti - casual ma ultra chic - a Temptation Island 2026
Durante le registrazioni di Temptation Island 2026, il conduttore ha indossato vari outfit inediti, passando da look casual a soluzioni più eleganti. Le puntate sono state girate sia di giorno, sotto il sole, sia di sera, davanti al falò. La trasmissione continua ad attirare l’attenzione del pubblico, che segue con interesse le dinamiche tra i partecipanti. La produzione ha confermato che le riprese si sono svolte in diverse location di un’isola, caratterizzata da un’atmosfera più o meno tranquilla.
C ’è un’isola felice (più o meno), nel mare magnum della televisione estiva, dove la curiosità del pubblico si infiamma quanto i sentimenti dei protagonisti. Benvenuti a Temptation Island, il reality show più discusso sui social italiani. Nell’edizione 2026, il dibattito esplode puntuale per commentare le coppie. Ma anche per il vero colpo di teatro, ovvero il nuovo guardaroba di Filippo Bisciglia. Le coppie di “Temptation Island 2026” portano a una domanda scomoda: perché restiamo in storie che non funzionano? X Al momento, fatta eccezione per le calzature, non sappiamo con esattezza i brand che indossa sul set. Ma una cosa è certa, il suo stile inedito promette di diventare il tormentone della moda uomo estiva di quest’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
CHE NOTIZIA! IL FIGLIO DI SARA VIENE PORTATO VIA DAVANTI A ILARY E AI SUOI AMICI!
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Sono contento che Temptation Island sia diventato un evento televisivo tanto atteso. In questi giorni non posso andare in giro perché tutti mi chiedono quando inizia: al supermercato, in farmacia... Fa impressione vedere quanto tutti l'aspettino Filippo Biscigli facebook
Ma veramente le fidanzate credono che Lory sia interessato ? Per me è proprio scarso a fingere lui. #temptationisland x.com
Temptation island è reale? reddit
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