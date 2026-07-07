Che ci faccio qui | anticipazioni e streaming della puntata di oggi

, 7 luglio. Questa sera, martedì 7 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Che si intende per limite umano? E quanto questo limite dipende dallo sguardo con cui si osserva un corpo? “La forma perfetta” s’interroga su queste domande entrando nella vita, fuori dal comune, di Simona Atzori. Nata senza braccia, Simona ha costruito nel tempo una relazione piena con il proprio corpo, trasformandolo in uno strumento espressivo assoluto. Ballerina, pittrice e scrittrice, ha creato un linguaggio personale capace di unire arte e movimento vincendo qualunque barriera fisica e culturale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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CHE CI FACCIO QUI - LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 23 GIUGNO 2026

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