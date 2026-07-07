Champions League al via il primo round di qualificazioni | come funzionano e calendario partite
Il primo turno di qualificazioni della Champions League 2026-27 è iniziato, con alcune squadre che devono ancora ottenere l'accesso alla fase a gironi. Mentre 29 squadre sono già qualificate, altre devono affrontare diverse giornate di partite eliminatorie. Il calendario delle partite e le modalità di qualificazione sono state pubblicate, con le squadre che si contendono i pochi posti disponibili attraverso incontri diretti. La fase di qualificazione proseguirà con incontri di andata e ritorno, secondo le date stabilite nel calendario ufficiale.
La Champions League 202627 entra finalmente nel vivo. Se 29 squadre hanno già staccato il pass per la fase campionato, altre sono chiamate a percorrere la strada più lunga, quella delle qualificazioni. Una lunga cavalcata verso la gloria europea che prenderà il via questa sera e che vedrà il suo epilogo il prossimo 26 agosto, quando il tabellone si completerà definitivamente. Come funzionano le qualificazioni alla Champions League. Il percorso verso la fase campionato è diviso in quattro turni di qualificazione. Dal secondo turno in poi il tabellone viene diviso in due percorsi differenti. Da una parte c’è il Percorso Campioni, riservato alle squadre che hanno conquistato il titolo nazionale nei rispettivi campionati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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