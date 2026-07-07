Champions League al via il primo round di qualificazioni | come funzionano e calendario partite

Notizia in breve

Il primo turno di qualificazioni della Champions League 2026-27 è iniziato, con alcune squadre che devono ancora ottenere l'accesso alla fase a gironi. Mentre 29 squadre sono già qualificate, altre devono affrontare diverse giornate di partite eliminatorie. Il calendario delle partite e le modalità di qualificazione sono state pubblicate, con le squadre che si contendono i pochi posti disponibili attraverso incontri diretti. La fase di qualificazione proseguirà con incontri di andata e ritorno, secondo le date stabilite nel calendario ufficiale.